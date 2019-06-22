Antalya'da şok! SYDV'de 1 milyonluk zimmet iddiası

Akseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü A.Ç. hakkında, vakfa ait yaklaşık 1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Antalya'da şok! SYDV'de 1 milyonluk zimmet iddiası
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AKSEKİ SYDV Müdürü A.Ç.'nin, yardıma muhtaç vatandaşlara ayni ve nakdi dağıtılmak üzere oluşturulan bütçeden yaklaşık 1 milyon TL'yi zimmetine geçirdiği iddia edildi. 4 gündür kendisinden haber alınamayan ve telefonu kapalı olan A.Ç. hakkında Akseki Kaymakamlığı soruşturma başlattı. 'Fakir fukara fonu' olarak da bilinen SYDV hesaplarındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili inceleme başlattıklarını belirten Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, soruşturmanın sonucuna göre adli makamlara başvuru yapılacağını kaydetti.

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