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Antalya'da şok olay! Oğlunu bacağından vurup,intihara kalkıştı

Antalya'da 72 yaşındaki Kaptan Atmaca, şizofreni tedavisi gören oğlu 30 yaşındaki İbrahim Aydın Atmaca'yı bacağından vurduktan sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı

Antalya'da şok olay! Oğlunu bacağından vurup,intihara kalkıştı

Antalya'da 72 yaşındaki Kaptan Atmaca, şizofreni tedavisi gören oğlu 30 yaşındaki İbrahim Aydın Atmaca'yı bacağından vurduktan sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı

15 Ekim 2017 Pazar 10:02
Antalya'da şok olay! Oğlunu bacağından vurup,intihara kalkıştı
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ANTALYA'DA 72 yaşındaki Kaptan Atmaca, şizofreni tedavisi gören oğlu 30 yaşındaki İbrahim Aydın Atmaca'yı bacağından vurduktan sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Yaralanan baba- oğul, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi 262 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden emekli Kaptan Atmaca ile şizofreni tedavisi gören oğlu İbrahim Aydın Atmaca arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kaptan Atamaca, oğlunu tabancayla bacağından vurdu. Yaralı halde evden çıkan İbrahim Aydın Atmaca, çevredeki bir dükkana girerek yardım istedi. Dükkan sahibinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İbrahim Aydın Atamaca, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kendisini evine kilitleyen Kaptan Atmaca'ya teslim olması için çağrıda bulundu. Atmaca tüm çağrılara karşın, kapıyı açmayınca, olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Balkondan eve giren ekipler, Kaptan Atmaca'yı yerde yaralı halde yatarken buldu. Kendisini başından vurduğu belirlenen Kaptan Atmaca, evin önünde bekletilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaptan Atmaca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
 

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