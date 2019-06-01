Antalya'da şok! Kendisine güldüğü gerekçesiyle komşularına kurşun yağdırdı

ANTALYA'da oturan R.Ü., mahkemelik olduğu kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftini, kendisine bakarak güldükleri gerekçesiyle tabancayla vurdu. Yaralanan çift hastaneye götürülürken, R.Ü. gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30'da Kepez'in Kuzeyyaka Mahallesi 2507 sokak üzerindeki Gizem Apartmanı'nda meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kısa süre önce mahkemelik olan kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çifti ile R.Ü. apartman girişinde karşılaştı. Apartmanın bahçesini süpüren Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftinin kendisine bakarak güldüğünü öne süren R.Ü. duruma sinirlenerek, çiftle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ü., ruhsatsız olduğu iddia edilen tabancasıyla Yıldırım çiftine 5 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği çiftin çığlıkları üzerine yardıma gelen apartman sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalelerini yaptıkları yaralı çifti hastaneye götürürken polis ekipleri ise şüpheli R.Ü.'yü gözaltına aldı. R.Ü., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'BENİ DE TEHDİT ETTİ'

Yaralı çiftin tedavisi sürerken olayı gören apartman sakini Sermin Meta, kendisinin de R.Ü. tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Yıldırım çiftinin gülmesiyle olayın yaşandığını anlatan Sermin Meta, "Güler ve Hayrettin Yıldırım gerçekten çok iyi insanlardı. Burada bir anda 'Neden gülüyorsun?' diyerek tartıştığı komşularımıza ateş etti. Beni de tehdit etti 'Senin de suyun ısındı' dedi. Çok korktum" dedi.