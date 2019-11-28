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Antalya'da şok intihar: CHP'li eski Başkan siyanür içti

Edinilen bilgiye göre geçmişte Antalya Döşemealtı Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları başkanlığını yapan Eren Doğan ‘ın Antalya Düzlerçamı Mesire alanında siyanür içerek intihar ettiği bildirildi

ASAYİŞ 28.11.2019, 22:47
Antalya'da şok intihar: CHP'li eski Başkan siyanür içti
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OLAY, saat 21.00 sıralarında, Döşemealtı’da meydana geldi. Muratpaşa'da tespih dükkanı bulunan ve takı tamiratı yapan Eren Doğan hafif ticari araçla Döşemealtı - Korkuteli yolundaki ormanlık alana geldi. Eren Doğan, iddiaya göre, burada arkadaşlarına cep telefonundan intihar edeceğini belirten mesajlar attı. Arkadaşlarının ihbarı üzerihe bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eren Doğan‘ın aracının yanında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Eren Doğan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Doğan’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Doğan'ın aracı da incelenmek üzere polis otoparkına götürüldü.

Eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Eren Doğan'ın, aracının camına siyanürle intihar ettiğine ilişkin not astığı kaydedildi.

Olay yerine, AFAD olay yeri inceleme, sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge kimyasal zehirlenmelere karşı güvenlik çemberine alındı.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#Antalya #İntihar #başkan
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