Antalya'da şok! Gözaltındaki arkadaşının evini soydu

Finike'de gözaltına alınan arkadaşının evindeki kasadan 20 bin dolar ve 5 bin lira çalarak kaçan şüpheli otogarda yakalandı.

Antalya'da şok! Gözaltındaki arkadaşının evini soydu
banner404

FİNİKE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında 5 ayrı suçtan yakalama emri bulunan K.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Arkadaşı olduğu tespit edilen ve sahte kimlik kullanan Y.D.'nin, gözaltındaki K.E.'nin evindeki çelik kasayı alet kullanarak açtığı, 20 bin dolar ve yaklaşık 5 bin lirayı alarak kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Y.D.'yi takibe aldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda Y.D. polisin sıkı takibi sonucu Antalya Otogarı'nda yakalandı. Şüpheliyle birlikte çaldığı paralar da ele geçirildi. Gözaltına alınan K.E. ve Y.D. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
  1. GÜNDEM

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472