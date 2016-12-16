Antalya'da şok eden rüşvet skandalı

RÜŞVET karşılığında cezasını sildirdiği iddia edilen 29 yaşındaki Serkan D.'ye ise ayrıca 5 yıl 15 gün hapis verildi. Antalya'da hükümlü İsmail O., cezaevinden savcılığa gönderdiği mektupta, 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki zabıt katibinin, hükümlü Serkan D.'nin 18 yıllık hapis cezasını hakimin elektronik şifresini kullanarak 30 bin TL karşılığı 18 aya indirdiğini, bu cezayı da hükmün açıklanmasını geri bırakarak ertelediğini iddia etti. Savcılık da verilen karardan şüphelenince yapılan incelemede, kararın değiştirildiği belirlendi. Bunun üzerine kararı değiştirdiği iddia edilen 23 yıllık zabıt katibi Tunç I. ile rüşvet karşılığında cezasını sildirdiği iddia edilen Serkan D. tutuklandı. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada her iki sanık da suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu iki sanık bir süre sonra adli kefalet karşılığı tahliye edildi.

SUÇU KABUL ETMEDİLER

Karar duruşmasında her iki sanık da avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Cumhuriyet savcısının cezalandırılmasını talep ettiği iki sanık, beraatlarını talep etti. Tunç I.'nın avukatı Ahmet Hakan Gökçek, müvekkilinin mahkeme kararının değiştirilmesinin, adli sistemden kaynaklanan bir sorun olabileceğini ileri sürdü. Bunun müvekkiliyle alakalı olmadığını savunan Gökçek, beraatını talep etti. Serkan D.'nin avukatı Burhan Aydın, müvekkilinin emniyette alkollüyken ifadesinin alındığını ileri sürdü. Bu nedenle müvekkilinin rüşvet suçunu kabul ettiğini ileri süren Burhan Aydın, "Müvekkilim rüşvet suçunu işlememiştir. Ayrıca müvekkilimin yargılamaya konu suçları işlediğine dair dosyada somut bir delil yoktur" dedi. Mahkeme, rüşvet karşılığı kararı değiştirdiği iddia edilen zabit katibi Tunç I.'yı 'resmi belgede sahtecilik ve rüşvet alma' suçundan 7 yıl 11 ay hapse mahkum etti. Serkan D. ise 5 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Sanıklar kararı temyiz edeceklerini açıkladı.



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