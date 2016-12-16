Antalya'da şok eden rüşvet skandalı

SUÇU KABUL ETMEDİLER
Karar duruşmasında her iki sanık da avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Cumhuriyet savcısının cezalandırılmasını talep ettiği iki sanık, beraatlarını talep etti. Tunç I.'nın avukatı Ahmet Hakan Gökçek, müvekkilinin mahkeme kararının değiştirilmesinin, adli sistemden kaynaklanan bir sorun olabileceğini ileri sürdü. Bunun müvekkiliyle alakalı olmadığını savunan Gökçek, beraatını talep etti. Serkan D.'nin avukatı Burhan Aydın, müvekkilinin emniyette alkollüyken ifadesinin alındığını ileri sürdü. Bu nedenle müvekkilinin rüşvet suçunu kabul ettiğini ileri süren Burhan Aydın, "Müvekkilim rüşvet suçunu işlememiştir. Ayrıca müvekkilimin yargılamaya konu suçları işlediğine dair dosyada somut bir delil yoktur" dedi. Mahkeme, rüşvet karşılığı kararı değiştirdiği iddia edilen zabit katibi Tunç I.'yı 'resmi belgede sahtecilik ve rüşvet alma' suçundan 7 yıl 11 ay hapse mahkum etti. Serkan D. ise 5 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Sanıklar kararı temyiz edeceklerini açıkladı.
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