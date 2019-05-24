Antalya'da şok! Balık tutarken, elektrik akımına kapıldı

Antalya'da balık tutarken oltası elektrik tellerine takılan Mehmet Ece (30), akıma kapılarak ağır yaralandı

Antalya'da şok! Balık tutarken, elektrik akımına kapıldı
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OLAY, dün saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde meydana geldi. Sarısu Deresi'nde balık avlamak için köprüye çıkan Mehmet Ece, olta atmak istedi. Ancak Ece'nin salladığı oltanın ucundaki kurşun ağırlık, köprünün üzerinden geçen elektrik tellerine takıldı. Mehmet Ece, akıma kapıldı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Mehmet Ece, çevredekilerin çağırdığı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İç organlarının da zarar gördüğü tespit edilen Mehmet Ece'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

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