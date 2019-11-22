Antalya'da şok! 70'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 70 yaşındaki A.I.S., 16 yaşındaki H.Y. adlı genç kızı eliyle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
ASAYİŞ 22.11.2019, 15:27
GEÇEN çarşamba günü Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldiği öne sürülen taciz olayı şöyle gelişti; A.I.S., H.Y. adlı kızı elle taciz etti. Küçük kız durumu önce ailesine ardından da polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.I.S.'yi aynı akşam gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirildikten sonra sorgulanan A.I.S., 'çocuğa cinsel istismar' suçundan adliyeye sevk edildi.
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