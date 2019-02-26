Antalya'da skandal! Köpeğe tecavüz ettiler

Antalya'da ormanlık alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi, tepki gösteren vatandaşlara "Çocuklarım var ne olur yapmayın" diyerek yalvardı.

Antalya'da skandal! Köpeğe tecavüz ettiler
banner404

İDDİAYA göre özel bir kreşte bahçıvanlık yapan G.K. dün Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeğe tecavüz etti. Çevrede bulunanlar, durumu fark ederek G.K.'ye tepki gösterdi. G.K. de kendisine tepki gösterenlere "Çocuklarım var ne olur yapmayın" dedi.

KÖPEK, BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi gözaltına aldı. Köpek ise hayvan ambulansı ile tedavi için barınağa götürüldü. Şüpheli G.K. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 14:57
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Değirmendere Aşevi ve Taziye Evi'nin temeli...
Değirmendere Aşevi ve Taziye Evi'nin temeli...
  1. Kemer

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472