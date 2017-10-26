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Antalya'da silahlı şahıs paniği

Antalya’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişinin sokakta silahla ateş ederek gezdiği ve mahalleliye zarar verdiği iddiası polisi alarma geçirdi

Antalya'da silahlı şahıs paniği

Antalya’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişinin sokakta silahla ateş ederek gezdiği ve mahalleliye zarar verdiği iddiası polisi alarma geçirdi

26 Ekim 2017 Perşembe 17:22
Antalya'da silahlı şahıs paniği
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EDİNİLEN bilgiye göre Konyaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bir kişinin silahla ateş ederek dolaştığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisi gören ve isminin Ümit E.(38) olduğu öğrenilen kişi yakındaki ormanlık parka doğru kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Ümit E., inşaat halindeki bir binada sıkıştırıldı. Üzerinde silah bulunmayan ve polise verdiği bilgiler tutarsız olan Ümit E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ümit E.’nin yakında bir apartmanda kiracı olarak oturduğu, eşi ile ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu öğrenildi. Ev sahibi başta olmak üzere, kaldığı binadaki insanlara zarar verdiği ileri sürülen Ümit E.’den ise mahalle sakinleri dert yandı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKonyaltıSilahPanik
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