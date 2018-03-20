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Günlük Burç Yorumu - 20 Mart 2018 Salı
20 Mart Günlük Burç Yorumu

Antalya'da silahlı alacak kavgası: 1 yaralı

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı. 

Antalya'da silahlı alacak kavgası: 1 yaralı

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı. 

20 Mart 2018 Salı 18:25
Antalya'da silahlı alacak kavgası: 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, saat 15.30 sırasında Kızılsaray Mahallesi 76 Sokak üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan işyeri sahibi Ö.K. ile demir doğrama işe ile uğraşan S.I. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.I. yanında taşıdığı silahla işyerinden çıkmaya çalışan Ö.K.'nin bacağına ateş etti. Çevredekilerin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden hızla kaçan S.I., Motosikletli Yunus Timleri tarafından iki sokak uzakta yakalandı. Ayağından yaralanan Ö.K. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.I. ise ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSilahAlacakKavgası
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