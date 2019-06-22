Antalya'da sigara imalathanesine şok baskın

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Döşemealtı Suç önleme ve Soruşturma Büro amirliği ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 200 kilo kıyılmış tütün, 10 kilo kaçak bandrolsüz nargile tütünü, gümrük kaçağı elektronik sigara likitleri, muhtelif sayıda satışa hazır makaron sigara ele geçirildi. Ele geçirilen tütün ve tütün mamullerinin değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu kaydedildi. Olayla ilgili Hüseyin B. ve Yılmaz K. gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.