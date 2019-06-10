Antalya'da sesinden rahatsız oldukları kargaları tüfekle vurdular

Antalya’da kimliği belirsiz bazı kişiler tarafından "sesinden rahatsız oldukları" iddiasıyla kargalar tüfekle ateş edilerek öldürüldü.

Antalya'da sesinden rahatsız oldukları kargaları tüfekle vurdular
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OLAY, Kemer ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ayışığı koyunda, kargaların sesinden rahatsız olan bir kişi eline aldığı tüfekle kargaları vurdu. Bir teknenin üzerinden gökyüzündeki kargalara ateş kimliği belirsiz kişi, görenleri şoka uğrattı. Bir başka şahıs ise vurulan kargaları yerden alarak gemiye götürdü. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medya üzerinden yayınlandı. Olayın marina içinde gerçekleşmesi sebebiyle sahil güvenlik bot komutanlığına sevk edildi. Teknenin kaptanına idare para cezası verildiği bildirildi. 


 

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