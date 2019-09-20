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Antalya'da seçici göz ve drone ile 29 sürücüye ceza kesildi

Seçici Göz Denetimi kapsamında 11 sürücüye 2 bin 458 TL, Drone Denetimi kapsamında ise 18 sürücüye 2 bin 452 TL para cezası uygulandı.

ASAYİŞ 20.09.2019, 16:46
Antalya'da seçici göz ve drone ile 29 sürücüye ceza kesildi
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TRAFİK güveni ve düzenin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında gözlenen “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri görevlilerince, yol güzergahlarında çeşitli trafik denetimleri yapılıyor.Son olarak yapılan denetimlerde Seçici Göz Denetimi kapsamında seyir halinde cep telefonu ile görüşmekten 7 sürücüye, kırmızı ışık ihlalinden 3 sürücüye, kask takmamaktan bir sürücüye olmak üzere toplam 11 sürücüye 2 bin 458 TL para cezası uygulandı. Drone Denetimi kapsamında ise emniyet kemeri takmamaktan 12 sürücüye, kask takmamaktan 2 sürücüye, araç muayenesi yaptırmamaktan 4 sürücüye olmak üzere toplam 18 sürücüye 2 bin 452 TL para cezası uygulandı.

#Antalya #seçici göz #drone #ceza
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