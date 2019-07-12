Antalya'da sazlık ve otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Antalya'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın, domates serasına zarar verdi.

Antalya'da sazlık ve otluk alanda çıkan yangın korkuttu
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MURATPAŞA Kırcami Mahallesi'nde Göller Caddesi'ndeki otluk ve sazlık alanda saat 00.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, geceyi aydınlatan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevredeki seraları da tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bir seranın da kısmen zarar gördüğü yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü.  Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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