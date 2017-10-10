Antalya'da savcıyı vuran polis gözaltına alındı

ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçükören'i makamında silahla vurarak ağır yaralayan polis memuru gözaltına alındı.

Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören'in makamında vurulmasının ardından olay yerine koşan polisler, saldırıyı gerçekleştiren T.A.'yı gözaltına aldı. Saldırganın polisteki sorgusu devam ederken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sürdüğü ve görgü tanıklarının ifadelerinin alındığı bildirildi. Korkuteli ilçesinden ambulans uçakla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine getirilen Savcı Kadir Küçükören'in tedavisi devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliğinden, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in adliyedeki odasında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Korkuteli ilçesinde görevli polis memuru T.A.'nın, bugün saat 15.00 sıralarında adliyede katip olarak çalışan eşinin izin talebi ile ilgili olarak tartıştığı Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner'e makamında beylik tabancası ile ateş ettiği belirtilen açıklamada "Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamış, önce özel bir hastaneye, oradan da ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledilen Cumhuriyet Savcısının bilinci açık olup, tedavisi devam etmektedir. Olayın faili olan polis memuru gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.