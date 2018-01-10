Antalya'da şampuan kutusundan çıkanlar şoke etti!

BİR istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis, elinde bavulla terminale gelen A.B'yi gözaltına aldı. A.B'nin bavulunda arama yapan ekipler, şampuan kutusuna gizlenmiş 585 gram toz esrar ile bir adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirdi. İfade işleminin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.B., adliyeye sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.