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Antalya'da sahte 'Yeşil'ler yakalandı

Antalya'da 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın adını kullanarak 3 esnafı 370 bin lira dolandıran 3 kişi yakalandı

Antalya'da sahte 'Yeşil'ler yakalandı

Antalya'da 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın adını kullanarak 3 esnafı 370 bin lira dolandıran 3 kişi yakalandı

25 Ekim 2017 Çarşamba 22:38
Antalya'da sahte 'Yeşil'ler yakalandı
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KEPEZ ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde oto yedek parça işi yapan 3 esnafla bağlantı kuran K.K., kendisini 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım olarak tanıttı. K.K., kardeşi T.K.'nin de İstanbul Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürü olduğu ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne İstihbarat Şube Müdürü olarak tayininin çıktığını iddia etti. Ziyaret ettikleri 3 esnafa, çeşitli örgütlerle ilgili haklarında dosyalar bulunduğunu ifade eden K.K., bunları para karşılığında silebileceklerini söyledi. K.K., kardeşi T.K. ve kendisini K.K.'nin kız kardeşi olarak tanıtan N.B., tehdit ve şantajla 3 esnaftan 370 bin lira aldı. Polise başvuran 3 esnaf, kendilerini dolandıran kişilerin bulunmasını istedi. Olay sonrası harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, K.K., T.K. ve N.B'yi operasyonla yakaladı. Şüphelilerin kaldığı yerde yapılan aramada, sahte 1500 Euro ile 7.65 çapında bir tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen K.K'nin suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. K.K.'nin daha önce dolandırıcılık olaylarından suç kaydı bulunduğu belirlendi. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaYeşilMahmut Yıldırım
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