ANTALYA'DA sahte parayla kurbanlık aldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı. Serik'teki hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan Sadık Kavak ile Fatih Özata, 23 bin lira değerindeki 17 küçükbaş hayvanı sattıktan bir süre sonra, kendilerine verilen 50'şer ve 100'er liralık banknotların sahte olduğunu fark etti. Kavak ve Özata, bunun üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, eşkalini belirlediği M.Y. (38), A.B. (46) ve A.D'yi (38) yakaladı. Şüphelilerin ahırlarında ele geçirilen kurbanlıklar, sahiplerine teslim edildi. Zanlılardan A.B'nin, sahte parayı 5 bin lira karşılığında İstanbul'dan satın aldıklarını söylediği öğrenildi.