Antalya'da sahte kimlikle dolandırıcılık

 Antalya’da sahte kimlikle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı

Antalya'da sahte kimlikle dolandırıcılık
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ASAYİŞ Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri, Lara’da bir AVM yakınında durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada M.U.’nun Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan H.K. adına sahte kimlik düzenlediği belirlendi. H.K.’ya telefonla ulaşan ekipler M.U.’nun sahte kimlikle H.K. adına, bankalardan kredi çektiği, çek alıp, sahte senet düzenlediğini hakkında Bodrum Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bilgisine ulaştı. 
Şüphelinin geniş çaplı yapılan sorgusunda, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi ve özel belgede sahtecilik, bankayı aracı kılarak dolandırıcılık, mühür bozma, bedelsiz senedi kullanma, mal beyanında bulunmama, taksirle yaralama” olmak üzere 9 ayrı suçtan aranma kaydının olduğu, 5.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu 266 bin lira adli para cezası olduğu tespit edildi. 
M.U. Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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