Antalya'da sahte ilaç ve cinsel içerikli ürün operasyonu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan 2 ikamet, 1 iş yeri ile Muratpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren 1 iş yerinde bin 119 şişe kaçak/sahte içki, 180 litre sahte içki yapımında kullanılan sıvı anason ve 6 bin 271 adet kaçak/sahte ilaç ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Antalya'da sahte ilaç ve cinsel içerikli ürün operasyonu
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ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 18-22 Mart tarihleri arasında il merkezinde kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan 2 ikamet, 1 iş yeri ve iş yerine ait depo ile Muratpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren 1 iş yerinde Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı neticesinde arama yapıldı. Aramalarda bin 119 şişe kaçak/sahte içki, 180 litre sahte içki yapımında kullanılan sıvı anason ve 6 bin 271 adet kaçak/sahte ilaç ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi. 
Arama yapılan ikamet, iş yeri ve depo sahipleri olan toplam 5 şüpheli hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun'una Muhalefet Etmek" suçundan işlem başlatıldı. 

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