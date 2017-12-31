Antalya'da sahte içki çetesi çökertildi: 11 gözaltı

İZMİR Emniyet Müdürlüğüyle ortak yapılan çalışmada Antalya ve İzmir’de toplam 9 bin 293 şişe sahte içki ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı. Sahte içki üretimi yapılan depoya da baskın yapıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yaklaşık 5 aydır yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli zaman aralıklarıyla vatandaşlara ulaşacak şekilde satışa hazır hale getirilmiş 7 bin 20 adet değişik markalarda sahte içki ele geçirmişti. Sahte içkileri üreten ve depolayan şüpheli şahısların İzmir’de faaliyet gösterdiği, sahte içkilerin İzmir’den Antalya’ya getirildiğini tespit eden Antalya KOM ekipleri İzmir Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yeniden düğmeye bastı. Önceki gün Antalya’da 6, İzmir’de 3, Kars’ta 1 ve İstanbul’da 1 olmak üzere sahte içki üretimi yapan 11 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken Antalya’da piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 2 bin 273 adet değişik markalarda sahte içki ele geçirildi.

İzmir’de yakalanmamak için sahte içkilerin depolandığı yerin adresini değiştiren şahısların yeni deposunun adresini tespit eden İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan makineler, sahte içki yapımında kullanılan gerekli sıvı maddeler, boş şişeler ve bandroller ele geçirildi. Yakalanan 11 şüpheli emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

