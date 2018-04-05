Antalya'da sahte içki baskını

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak ve sahte içki üretimi yaparak bu içkileri sattıkları tespit edilen iki kişiyi 3 ay boyunca teknik takiple izlemeye aldı. Şüphelilerin, kiraladıkları evlerde sahte içki imal ederek, bu içkileri eğlence mekanlarına veya bireysel tüketicilere pazarladıkları belirlendi.

3 AY TAKİP EDİLDİLER

3 ay süren teknik izleme sonunda operasyon yapan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, iki imalathanede, bir eğlence mekanı ve şüphelilerin evlerinde içki dolu 236 adet şişe, 520 litre alkol, 2 bin 136 adet değişik marka ve ebatta boş içki şişesi, 3 bin 476 adet sahte bandrol, cin aroması, tekila aroması, gliserin ve sahte içki yapımında kullanılan şişe kapağı, etiket gibi toplam 10 bin 471 adet malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilerin analiz raporlarında Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği'ne uygun olmadığı ve insan sağlığına zararlı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, S.Ç. isimli şahıs ise adliyeye sevk edildi.