Antalya'da rüşvet aldığı iddia edilen polisler serbest

1. AĞIR Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Trafik Denetleme Şube eski Müdürü Mustafa S., otopark sahibi Okay Ö., Akay S., Mehmet Y. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Mehmet Cem G, rüşvet iddialarının gündeme geldiği dönemde İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevinde olduğunu hatırlattı.

Mehmet Cem G., son 1, 5 yıl içinde BİMER'den kendilerine trafikle ilgili şikayetin geldiğini söyleyerek, "Konuyu trafik denetlemeden sorumlu Mustafa S.'ye söyledim. Kendisiyle bu konuyu daha öncede konuştuk ve şikayetler olduğu Mustafa müdürün konuyla ilgilenmesini istedim. Mustafa ise yaptığı çalışma sonucunda trafikte gereksiz araç çekilmesi olayının olmadığını bana aktardı" dedi. Otopark sahibi Okay Ö. ve Şükrü T.’den şikayetçi olduğunu söyleyen Mehmet Cem G., diğer sanıklardan şikayetçi olmadığını belirtti.

Mehmet Cem G., otopark sahibi Okay Ö.'nün kendi otoparkına az, diğer otoparklara daha fazla araç çekildiğiyle ilgili konuşma yaptığını ve kendisini görevden uzaklaştırmaya çalıştıkları için şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki Muzaffer A. ise icra yoluyla aldığı aracının 5 dakika içinde çekildiği sözlerine Mustafa S, icrayla alınan aracın trafik tescilden düşürülmesi gerektiğini, bu işlem yapılmadığı sürece trafikteki her aracın çekildiğini ifade etti.

Aracın cadde üzerinde kaldırıma park edildiğini kaydeden Mustafa S, ayrıca terör olayları nedeniyle kamu kurumlarının yakınlarına araç park etmenin de yasak olduğunu kaydetti. Başmüfettiş G.'de anlatılanı onayladı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki delil durumu, tanık savunmaları kapsamında tutuklu sanıklar Mustafa S., Okay Ö., Akay S. ve Mehmet Y.'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya'da 7 Şubat'ta yasaklı park yapılıp yapılmadığına bakmaksızın çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaştıkları otoparka götürerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8'i polis memuru 20 şüpheli gözaltına alınmış, 8'i polis memuru olmak üzere 10 şüpheli tutuklanmıştı.