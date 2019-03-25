Antalya'da restaurantta yangın paniği

MURATPAŞA Kazım Özalp Caddesi'ndeki tarihi Kaleiçi Çarşısı'ndaki iki katlı restoranın bacasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın terasındaki çatı izolasyonun alev almasıyla yangın kısa sürede yayıldı. Restoran çalışanları ve çevredeki esnaf hortumla su tutup, söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Dumanın restoranı sarmasıyla müşteriler panikle dışarı çıktı. Bacadan alt katlardaki bazı bölümlere de yayılan yangına, haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.