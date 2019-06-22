Antalya'da polisten 'aranan' şüpheli operasyonu: Tam 168 kişi!

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 168 kişi yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolü sonrasında Müteferrika Büro Amirliğine götürüldü. Operasyona Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı, Gasp, Cinayet, Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık, Kayıplar ve Oto Hırsızlık büro amirliklerine bağlı 97 ekip ve 213 personel destek verdi.