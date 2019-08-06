Antalya'da polise çarpıp kaçan sürücü serbest

KUMLUCA'da polis, 4 Ağustos Pazar gecesi sürücüsünün aşırı hızlı kullandığı iddia edilen otomobilin peşine düştü. Motosikletli 'Yunus' polisi E.Ü., plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsünü cadde üzerinde durdurmak istedi. Kimliği belirlenemeyen sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. 'Yunus' polisi de motosikletiyle otomobilin peşine düştü. Bir süre kaçan sürücü, peşindeki polis memurunun motosikletine çarptı. Motosiklet devrilip, yaklaşık 15 metre sürüklenirken, üzerindeki polis memuru E.Ü. yaralandı. Sürücü ise otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis yaptığı araştırma sonucunda sürücünün kaçtığı 38 EL 888 plakalı otomobili aynı gün olay yerinin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde karanlık bir noktaya park edilmiş halde buldu. Otomobil çekiciyle polis merkezine götürülürken, ailesiyle Kumluca Emniyet Müdürlüğü'ne gelen B.E.B., aracı kullananın kendisi olduğunu belirterek, teslim oldu. Polis tarafından gözaltına alınan B.E.B., polise verdiği ilk ifadesinde ehliyeti olmadığı için korkup kaçtığını söyledi. B.E.B., dün akşam işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan polis memuru E.Ü. de taburcu edildi. Olayın ardından tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.