Antalya'da poğaça ve şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da, poğaça ve şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
ASAYİŞ 14.12.2019, 12:44
ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon başlattı.Şüpheli hareketlerde bulunan bazı kişilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, poğaça ve şeker kutusunun içerisine saklanan bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bazı kişiler hakkında da uyuşturucu bulundurma ve kullanmadan işlem yapıldığı öğrenildi.
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