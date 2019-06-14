Antalya'da plastik kartla kapılarını açtıkları evleri soydular

Antalya'da plastik kartla kapısını açtıkları evden para ve ziynet eşyası çalan Meryem Y. ile Gamze Y., polisin operasyonu sonucu yakalandı. 2 şüphelinin, çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi.

Antalya'da plastik kartla kapılarını açtıkları evleri soydular
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HIRSIZLIK olayı Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde bulunan sitedeki bir dairede meydana geldi. Evden para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarının ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada şüphelilerin Meryem Y. ile Gamze Y. olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, Meryem Y. ile Gamze Y.'yi gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Meryem Y. ile Gamze Y.'nin plastik kart ile açtıkları evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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