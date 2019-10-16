Antalya'da 'Pişmanım' diyen çifte cinayet sanığına müebbet ve 26 yıl hapis

ANTALYA'da, aralarında husumet bulunan Tuncay Yener (63) ile oğlu Serhat Yener'in (35) silahlı saldırıda ölümü, diğer oğlu Ferhat Yener'in de yaralanmasıyla ilgili 6 yıl arandıktan sonra yakalanan Evren Tunç (32), son kez hakim karşısına çıktı. Son sözü 'Pişmanım' olan Tunç, Tuncay Yener'i öldürmekten ömür boyu, Ferhat Yener'i öldürmeye teşebbüsten 14 yıl, Serhat Yener'i öldürmeye teşebbüsten de 12 yıl hapse mahkum edildi.

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde oturan Yener ve Tunç aileleri, 2012 yılında aralarında çıkan tarışmanın ardından götürüldükleri polis karakolunda yakınları tarafından barıştırıldı. 8 Mart 2013 tarihinde otomobiline ait lastiklerin kesildiğini fark eden Tuncay Yener, oğulları ile birlikte polis merkezine giderek, lastikleri kesen kişilerin Tunç Ailesi üyeleri olduğunu iddia etti. Baba ve oğulları şikayetçi olduktan sonra evlerinin yakınındaki tamirhaneye gitti. Şikayet üzerine polis merkezine çağrılarak ifadesi alınan Şehmuz ve Evren Tunç kardeşler, tamirhanede gördükleri Tuncay Yener ve oğullarıyla tartışmaya başladı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönerken Şehmuz ve Evren Tunç, çeşitli yerlerinden yaralandı. Evren Tunç, aldığı av tüfeği ile Tuncay Yener ve oğullarına ateş etti. Baba Tuncay Yener olay yerinde, Serhat Yener kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehmuz Tunç ise tedaviye alındı. Yaralı halde yakalanan Şehmuz Tunç gözaltına alınırken, Evren Tunç kaçtı. Şehmuz Tunç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

6 YIL SONRA YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, geçen temmuz ayında yaya trafiğinin yoğun olduğu Muratpaşa ilçesi Tahıl Pazarı Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Takip edildiğini fark eden şüpheli, kaçmak istedi. Şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan ve üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelinin, Tuncay Yener ve oğlu Serhat Yener'i öldürmek, Ferhat Yener'i de yaralamak suçundan aranan Evren Tunç olduğu tespit edildi. Tunç, polisteki ifadesinin ardından tutuklandı.

'PİŞMANIM'

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıkan Evren Tunç, halen cezaevinde bulunan ağabeyi Şehmuz Tunç'un suçsuz olduğunu söyleyerek, "Ben ağabeyimi o şekilde görünce rastgele ateş ettim. Benim rastgele ateş ettiğim bellidir. Biz de öldük. Ağabeyim suçsuz. Pişmanım" dedi.Mahkeme heyeti, Evren Tunç'u, Tuncay Yener'e karşı işlediği 'kasten insan öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Sanığı, Serhat Yener'e karşı da 'kasten insan öldürmek' suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptıran mahkeme, maktulün sanığın atışından değil ağabeyinin saldırısı sonucu öldüğüne kanaat getirerek, cezayı 12 yıla indirdi.Mahkeme Evren Tunç'u, Ferhat Yener'e karşı 'kasten insan öldürmek' suçundan önce ömür boyu hapse mahkum etti. Ancak eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını hükmeden mahkeme, cezayı 14 yıl hapse çevirdi.