Antalya'da pazarda yakalanan şüpheli: Beni nasıl tanıdınız
Antalya'da hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis kararı ve cezaevi firarisi olarak aranan Onur Ç., semt pazarında alışveriş yaparken güven timleri tarafından yakalandı. Onur Ç. polise, "Bu kadar kalabalıkta beni nasıl tanıdınız" diye sordu.
ASAYİŞ 14.11.2019, 14:27
ANTALYA hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir süre önce cezaevinden firar eden Onur Ç., Cumhuriyet Mahallesi'nde semt pazarında alışveriş yaptığını sırada Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri tarafından yakalandı. Karşısında polisi görünce şoke olan Onur Ç., polise, "Bu kadar kalabalıkta beni nasıl tanıdınız" diye sordu. Gözaltına alınan Onur Ç., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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