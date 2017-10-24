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Antalya'da patron katiline 25 yıl hapis

Antalya'da patronu 34 yaşındaki Mevlüt Yılmaz'ı öldüren 26 yaşındaki Veysel Acemoğlu, 25 yıl hapse mahkum edildi

Antalya'da patron katiline 25 yıl hapis

Antalya'da patronu 34 yaşındaki Mevlüt Yılmaz'ı öldüren 26 yaşındaki Veysel Acemoğlu, 25 yıl hapse mahkum edildi

24 Ekim 2017 Salı 10:08
Antalya'da patron katiline 25 yıl hapis
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ANTALYA'DA patronu 34 yaşındaki Mevlüt Yılmaz'ı öldüren 26 yaşındaki Veysel Acemoğlu, 25 yıl hapse mahkum edildi. Mevlüt Yılmaz'nı eşi Cennet Yılmaz, sonuçtan memnun olmasına rağmen kararı Yargıtay'a taşıyacağını söyledi.

Olay, 18 Nisan tarihinde Muratpaşa İlçesi, Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Kafeterya işleten Mevlüt Yılmaz, tartıştığı çalışanı Veysel Acemoğlu tarafından 6 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Acemoğlu, ertesi gün Teomanpaşa Caddesi'nde yakalandı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Veysel Acemoğlu, Mevlüt Yılmaz'ın eşi Cennet Yılmaz ve avukatları katıldı. Sanık Veysel Acemoğlu'nun en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Cennet Yılmaz, "Hakim bey, kızımın en çok merak ettiği soruyu sanığa sormak istiyorum; 'Babamı neden vurdun?' 3.5 yaşında oğlum, 9 yaşında kızım var. Ben oğlumun bunu hapisten çıktıktan sonra görmesini istemiyorum. Bu sadece eşimin değil, benim, çocuklarımın, annemin, kardeşlerimin, hepimizin canını aldı. Bunun içeriden çıkmasını istemiyorum. Bence onun vicdanı çok rahat" dedi.

Cinayeti ağır tahrik altında işlediğini belirten Veysel Acemoğlu, yıllarca hapis yatmayı kimsenin istemeyeceğini söyledi. Mahkeme başkanına, "Bana bunu yaptıranlar kendileri. Pişmanım" dedikten sonra karar için 10 dakika ara verildi. Mahkeme başkanı verilen aranın ardından Veysel Acemoğlu'nu önce ömür boyu hapse mahkum etti. Sanığın duruşmalardaki iyi halinden dolayı ceza, en üst sınır olan 25 yıla indirildi. Cennet Yılmaz, verilen cezadan memnun olmasına rağmen kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Veysel Acemoğlu, bir hafta önce çalışmaya başladığı kafede lavaboya kirli su döktüğü için bulaşıkçı kadınla önce tartıştı, ardından şiddet uyguladı. Bunu öğrenen kafenin sahibi Mevlüt Yılmaz, iddiaya göre Veysel Acemoğlu'na tokat atıp küfretti. Bunun üzerine Mevlüt Yılmaz'ı 5 yerinden bıçaklayan Veysel Acemoğlu, kafenin giriş kapısına yöneldi. Buradan kaçamayacağını anlayan Acemoğlu, tekrar Yılmaz'ın olduğu yere gelerek elindeki bıçağı 6'ncı kez sapladı. İşyerinin camlarını kırarak kaçan Acemoğlu, ertesi gün yakalandı.

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AntalyaPatronKatil25 YILHapisMevlüt Yılmaz
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