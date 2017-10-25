Antalya'da pasaportsuz yakalanan Ukraynalı şaşkına çevirdi

EDİNİLEN bilgiye göre, Kemer’de polisin yaptığı güvenlik uygulamasında pasaportsuz olarak yakalanan 31 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Myroslav Shcherban’ın Kuzdere Mahallesinde metruk bir binada yaşadığı ortaya çıktı. Polis ekipleri söz konusu yerde jandarma işbirliği ile yaptıkları aramada 50 ayrı paket halinde satışa hazırlanmış 300 gram esrar maddesi ile 36 ayrı saksıda yetiştirilen Hint Keneviri fidesi ele geçirdi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkartılan şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.