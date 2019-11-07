Antalya'da parkta dövülen küçük kızı polis teselli etti

OLAY, dün saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Gülveren İmam hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi A.S.C., öğretmenine evden matematik defteri için aldığı 5 liranın, sokakta 14 yaşlarında yüzü maskeli bir kişi tarafından zorla alındığını söyledi. Öğrencinin durumu anlatması ve boynundaki kızarıklıkları gören öğretmen, polisi aradı. İhbarın ardından okula polis ekibi sevk edildi.Polisin şüpheliye yönelik ifade alma sırasında, küçük kız sürekli gözyaşı döktü. A.S.C.'nin ağlaması yüzünden bilgi almakta güçlük çeken polis, eliyle gözyaşlarını silerek, "Sen ağlama kızım. Ben senin gözyaşına kurban olurum. Defterini de ben alırım" diye teselli etti. Yaklaşık 1 saat boyunca aynı sözleri tekrarlayan A.S.C.'nin, parkta salıncak yüzünden tartıştığı küçük bir çocuğu dövdüğü, çocuğun ağabeyinin de kendisini dövdüğü ortaya çıktı. Polis, tutanak tutup, olay yerinden ayrıldı.