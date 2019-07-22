Antalya'da park halindeki kamyona çarpan motosiklet parçalandı

KAZA, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Akın Caddesi üzerinde 07 DAK 81 plakalı motosikletiyle seyir halindeki adı öğrenilemeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cadde üzerinde park halindeki 07 LDM 15 plakalı kamyona arkadan çarpan sürücü, motosikletten düşerek yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri motosiklete ait fren izine rastlamazken, yol kenarında park halinde bulunan kamyona hatalı parktan dolayı trafik cezası yazdı. Kazanın ardından parçalanan motosiklet çekici yardımıyla götürüldü.