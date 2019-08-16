Antalya'da para alamayınca intihara kalkıştı

OLAY, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. İlçede 101 villadan oluşan sitenin inşaatında çalışan M.A., parasını alamadığı gerekçesiyle bir villanın çatısına çıkarak, bıçakla intihara kalkıştı. Elindeki bıçağı boğazına dayayan M.A., kendisiyle beraber site inşaatında çalışan 150 işçinin, yaklaşık 3 milyon lira alacaklarının yatırılmaması halinde eylemini sürdüreceğini belirtti. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaklaşık 2 saat çatıda kalan M.A., polis ekiplerinin sitenin müteahhidine ulaşıp işçilerinin parasını ödeyeceğini belirtmesi üzerine eylemini sonlandırdı. M.A., gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 aylık çocuğu olduğunu ve ailesinin perişan durumda olduğunu söyledi. M.A., mağduriyetlerinin biran önce giderilmesi gerektiğini belirtti.