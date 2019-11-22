banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Antalya'da öz kızına cinsel istismar davasında anne şikayetçi olmadı

Serik'te öz kızı N.D'ye (17) 13 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan M.D.'nin (44) yargılanmasına başlandı. N.D.'nin annesi E.D. (39), eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, “Kızım, babası arkadaşlarıyla dışarı çıkmasına izin vermediği için bu suçlamada bulunmuştur. Aile faciası yaşanmasın" dedi.

ASAYİŞ 22.11.2019, 15:24
Antalya'da öz kızına cinsel istismar davasında anne şikayetçi olmadı
banner404

LİSE öğrencisi N.D., geçen haziran ayında okul yönetimine başvurarak, bir otelde çalışan babası M.D.'nin, kendisine 13 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Okul yönetiminin bildirmesi üzerine Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınan N.D., aynı iddiayı burada da tekrarladı. Babasının evde yalnız oldukları sırada gerçekleştirdiği istismarların ilkini, "Senin adın N.. Annemin ismini sana verdik. Sen annemsin" diyerek gerçekleştirdiğini öne sürdü. Gözaltına alınan baba M.D., sevk edildiği adliyede 25 Haziran günü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. N.D. ise yetiştirme yurduna yerleştirildi.

'KIZIM 'BABACIĞIM' DİYEREK BOYNUMA SARILIR'

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya baba M.D., tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. N.D.'nin annesi E.D. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.20 yıla kadar hapsi istenen M.D., savunmasında N.D.'nin öz kızı olduğunu belirterek, “Ben kızıma kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım. Kızımla cep telefonu konusunda tartışmalarımız var. Arkadaşlarına gitmek istediğinde izin vermediğimde de tartışma yaşamıştık. Kendisine bu konularda baskı yaptım. Bunun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Kızımın bana arkadaş ortamında iftira attığını düşünüyorum. Arkadaşlarının etkisinde kalmış olabilir. Ben eve geldiğimde, kızım, 'babacığım' diyerek boynuma sarılırdı" dedi.

'AİLE FACİASI YAŞANMASIN'

N.D.'nin annesi E.D. ise eşi olan sanıktan şikayetçi olmadığını, davaya katılma talebi bulunmadığını belirterek, “Aile faciası yaşanmasın. Eşim eve geldiğinde kızım, 'babacığım' diyerek boynuna sarılırdı. Kızım, bana bu davayla ilgili hiçbir şey anlatmadı. Arkadaşlarıyla dışarı çıkmak istediğinde eşim, 'Başına bir iş gelir' diye izin vermezdi. Bu nedenle tartıştıkları olurdu ama sonra barışırlardı. Telefonla arkadaşlarıyla görüştüğünde de eşim kızardı. Kızım şu an yurtta kalıyor. Kendisiyle yaptığım görüşmede, 'Babamı korkutmak amacıyla böyle yaptım' dedi" diye konuştu.

BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmada N.D.'nin Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde, talimatla alınan ifadesi okundu. N.D.'nin ifadesinde "Babamın bana karşı ilk eylemi 13 yaşındayken oldu. Tam tarihini hatırlayamıyorum. Babam yatak odasında televizyon izliyordu. Beni yanına çağırdı. 'Senin ismin N.. Benim annemin ismi. Sen benim annemsin' diyerek, beni taciz etti. Bu 10-15 dakika kadar sürdü. Bunu kimseye anlatamadım. 15 yaşıma kadar böyle sürdü ve artarak, devam etti. Babamın bu eylemleri olduğunda annem evde değildi. Son eylemi 21 Haziran'da oldu, ben de 23 Haziran'da öğretmenlerime durumu anlattım. Daha öncesinde korktuğum ve çekindiğim için kimseye bir şey söyleyemedim. Babamdan şikayetçiyim" dediği kaydedildi.

BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ

N.D.'nin sorulara düzgün cevap verdiği, yaşına uygun fiziksel ve zihinsel olgunluk içinde olduğu bildirilen bilirkişi raporunun da okunduğu duruşmada, sanık avukatı Hüseyin Dalıç ise N.D.'nin babasına iftira attığını belirterek, “Mağdur çelişkili beyanlarda bulunmaktadır. İddia ettiği eylemler söz konusuysa, bunu yakınlarına anlatması gerekirdi. Bu olayları anlatmaksızın normal yaşamına devam etmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu neden müvekkilimin tahliyesini ve beraatını talep ediyorum" dedi. Mahkeme, N.D.'ye kayyum atanmasına, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

#Antalya #öz kızı #cinsel istismar #dava #şikayetçi #Antalya asayiş #antaya haber #antalya son dakika
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 22 Kasım 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:36
Öğle 12:48
İkindi 15:28
Akşam 17:51
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545