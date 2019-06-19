Antalya'da otomobille çarpışan motosikletli yaşamını yitirdi

Finike'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Süleyman Aytekin yaşamını yitirdi.

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletli yaşamını yitirdi
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KAZA, dün saat 21.00 sıralarında Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Süleyman Aytekin'in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle N.U.'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yere savrulan Süleyman Aytekin ağır yaralandı. Kaza ihbarı sonrasında olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne götürülen Süleyman Aytekin tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Süleyman Aytekin'in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Otomobil sürücüsü N.U. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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