Antalya'da otomobiliyle şarampole yuvarlanan sürücü kurtarılamadı

KAZA, saat 03.00 sıralarında Aksu-Isparta Karayolu üzerinde meydan geldi. Kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Abdurrahman Aydıner'in aracı şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Aydıner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Aydıner'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bekar olduğu belirtilen Abdurrahman Aydıner'in, seralar için soba yaptığı belirtildi.