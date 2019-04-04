Antalya'da otomobiliyle şarampole yuvarlanan sürücü kurtarılamadı

Antalya'da kullandığı otomobili şarampole yuvarlanan Abdurrahman Aydıner (32) yaşamını yitirdi. Aydıner'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'da otomobiliyle şarampole yuvarlanan sürücü kurtarılamadı
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KAZA, saat 03.00 sıralarında Aksu-Isparta Karayolu üzerinde meydan geldi. Kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Abdurrahman Aydıner'in aracı şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Aydıner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Aydıner'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bekar olduğu belirtilen Abdurrahman Aydıner'in, seralar için soba yaptığı belirtildi.

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