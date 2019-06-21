Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

SAHİLKENT Mahallesi Akdeniz Caddesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi hizmet birimi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Soykan'a, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 AFA 377 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Soykan için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekipleri, Soykan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Soykan'ın cenazesi Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.