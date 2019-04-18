Antalya'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

KAZA, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Bir arkadaşına gitmek üzere evinden çıkan Zeynep Demir'e, yolun karşısına geçmek isterken C.K. yönetimindeki 07 CKE 79 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Demir ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demir, kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Demir, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü C.K, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.