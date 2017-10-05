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Antalya'da otomobilin çarptığı kadın polis ağır yaralandı

Antalya’da otomobilin çarptığı 29 yaşındaki kadın polis memuru ağır yaralandı

Antalya'da otomobilin çarptığı kadın polis ağır yaralandı

Antalya’da otomobilin çarptığı 29 yaşındaki kadın polis memuru ağır yaralandı

05 Ekim 2017 Perşembe 11:53
Antalya'da otomobilin çarptığı kadın polis ağır yaralandı
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza saat 20:30 sırasında Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ,Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Ceren Ekinci, akşam saatlerinde Fabrikalar Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezine gitmek üzere evinden çıktı. Yan yoldaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Ekinci’ye sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Ekinci’nin, duran kalbi ise doktorlar tarafından yeniden çalıştırıldı. Polis telsizlerinden ağır yaralı polis için acil kan anonsu geçildi. İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da Ceren Ekinci’nin sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi. Ceren Ekinci’nin hayati tehlikesi devam ederken,polis sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaçevik KuvvetCeren Ekinci
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