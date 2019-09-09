banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Antalya'da otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Aksu'da yol kenarında dinlenirken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

ASAYİŞ 09.09.2019, 13:40
Antalya'da otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, saat 07.30 sırasında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar yakınında küçükbaş hayvanlarını otlatan besici Mustafa İpek (66), yorulunca dinlenmek için yol kenarındaki kaldırım taşına oturdu. Bu esnada Mustafa İpek'e sürücüsü öğrenilemeyen 07 VS 403 plakalı otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle İpek, otluk alana savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İpek'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından İpek'in cenazesi kızları, oğulları ve yakınlarının son bakışları arasında morgdan alındı. Mustafa İpek'in cenazesi Aksu ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Öte yandan polis kaza yerinden kaçan sürücümün yakalanması için çalışma başlattı. 

#Aksu #Otomobil #yaşlı adam
Yorumlar (0)
31°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:27
Öğle 13:00
İkindi 16:34
Akşam 19:23
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545