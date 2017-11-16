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Antalya'da otomobil kanala uçtu: 3 yaralı

Antalya’nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri kanala uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı

Antalya'da otomobil kanala uçtu: 3 yaralı

Antalya’nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri kanala uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı

16 Kasım 2017 Perşembe 12:01
Antalya'da otomobil kanala uçtu: 3 yaralı
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KAZA, Antalya’nın Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi Bölükbaşı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yoldan evine giden N.K yönetimindeki 07 VGH 41 plakalı otomobil ile O.İ. idaresindeki 07 V 9340 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle N.K.’nin kullandığı otomobil kanala uçtu. 
Kazanın haber verilmesi üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaFinikeKazaFinike Devlet Hastanesi
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