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Antalya'da otomobil ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Antalya'da otomobil ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

29 Eylül 2017 Cuma 09:23
Antalya'da otomobil ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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KAZA, dün saat 17.30 sıralarında Antalya’nı Kepez ilçesi Habibler Mahallesi’nde meydana geldi. Şehit Uzman Musa Özkan Caddesi’nde 25 yaşındaki Zülfikar Koç yönetimindeki 20 V 3602 plakalı otomobil, cadde üzerinden karşı şeridine geçmek isteyen 07 GGS 91 plakalı Mehmet Altundağ yönetimindeki çekiciyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Zülfikar Koç ve çekici sürücüsü Mehmet Altındal ile çekicideki Selahattin Balıkçı yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralanan 3 kişi hastanelere sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zülfikar Koç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. 25 yaşındaki Zülfikar Koç’un cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKazaTrafik Kazası
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