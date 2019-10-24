Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın

YANGIN, saat 13.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Vatandaşların söndürmeye çalıştığı yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Aynı alanda dün de yangın çıkmıştı.