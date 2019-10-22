Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın

YANGIN, saat 14.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Göller Caddesi üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. Alanın otluk ve çalılık olması ve rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Aynı alanda sürekli yangın çıktığını söyleyen Kırcami Mahallesi Muhtarı Mehmet Köksal, birilerinin yangın çıkarmak için çaba sarf ettiğini iddia etti.