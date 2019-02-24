Antalya'da otel odasında ölü bulundu

Antalya'da Alper Öztürk (42) kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

Antalya'da otel odasında ölü bulundu
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OLAY, bugün öğle saatlerinde Muratpaşa Tahılpazarı Mahallesi 467 Sokak üzerindeki otelde meydana geldi. Alper Öztürk, iki günlüğüne otele yerleşti. Bugün odayı boşaltması gereken Öztürk'ten yanıt alamayan otel çalışanları, yedek anahtarla oda kapısını açtı. Yatakta hareketsiz yatan Alper Öztürk için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen 112 ekibi Öztürk'ün öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Alper Öztürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öztürk'ün kalp krizinden öldüğü üzerinde duruluyor.

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