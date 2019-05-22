Antalya'da otel lojmanında kalan arkadaşlarının eşyalarını çaldı

Antalya'da çalıştığı otelin lojmanında kalan 3 arkadaşının odasından hırsızlık yapan İsmail D., çaldığı ürünleri satmaya çalışırken yakalandı.

Antalya'da otel lojmanında kalan arkadaşlarının eşyalarını çaldı
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HIRSIZLIK olayı, Aksu ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin lojmanında meydana geldi. Personele ait odalardan bilgisayar, saat ve gözlük çalınmasının ardından harekete gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, hırsızlık şüphelisinin, aynı otelde çalışan İsmail D. olduğu belirlendi. Polis, İsmail D.'yi çaldığı ürünleri Muratpaşa ilçesinde satmaya çalışırken yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan İsmail D., adliyeye sevk edildi.

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