Antalya'da ormandaki mezardan bakın ne çıktı!

POLİSİ alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan bir kişi, çam ağaçları arısında bir mezar olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Mezar etrafında inceleme yapan polis, çeşitli elbiseler ve kanlı ıslak mendiller olduğunu belirledi. Mezarı yaklaşık 1 hafta boyunca takibe alan polis, dün akşam saatlerinde kazdı. Uzman ekipler tarafından kazılan mezardan, naylona sarılı köpek ölüsü çıktı. Polis, köpek ölüsünü aynı yere gömdü.